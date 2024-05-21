РФ давит на ряде направлений и перебрасывает подразделения в Херсонскую область: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Войска РФ 20 мая продолжали наступление в районе Липцев (к северо-востоку от Харькова), однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Российские "военкоры" утверждали, что оккупанты якобы продвинулись на 200-400 метров возле Липцев и захватили дачную территорию к северу от Липцев.

Российский источник утверждал, что войска РФ также продвинулись около Зеленого (восточнее Липцев), однако в ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

В Генштабе ВСУ сообщили, что захватчики продолжали наступление в районе Липцев и Зеленого.

Войска РФ недавно подтвердили наступление в Волчанске (к северо-востоку от города Харьков). Геолокационные кадры, опубликованные 18 мая, показывают, что оккупанты недавно продвинулись в центре Волчанска к северу от реки Волчья.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска якобы продвинулись на Волчанском направлении на 150-600 метров.

В Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты продолжали наступление в районе Волчанска и Старицы (юго-западнее Волчанска).

Российский блоггер утверждал, что под Старицей и Бугроваткой (юго-западнее Волчанска) идут позиционные бои.

Операция №2 - Луганская область

Сообщается, что войска РФ недавно продвинулись вблизи Кременной во время продолжения наземных атак вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная 20 мая.

В Минобороны РФ заявили о якобы захвате Белогоровки (южнее Кременной), но российские "военкоры" раскритиковали заявление министерства как преждевременное или ложное.

Российский блоггер утверждал, что войска РФ продвинулись к северо-востоку от Берестового (к северо-западу от Сватово) и к западу от Дибровы (южнее Кременной). Однако в ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Российские войска также продолжали наземные штурмы вблизи Синьковки, Берестового, Ивановки, Стельмаховки, Новоегоровки.

Сообщается, что 20 мая ВСУ нанесли удар по окрестностям оккупированного города Луганск.

Российские источники утверждали, что украинские силы нанесли удар по Екатериновке - поселку, ранее известному как Юбилейное на западной окраине города Луганск - ракетами Storm Shadow или SCALP-EG.

Российские и украинские источники предположили, что ВСУ нанесли удар по Луганской академии внутренних дел, которую российские оккупанты ранее использовали для размещения военнослужащих.

Операция №3 - Донецкая область

20 мая войска РФ продолжали штурм на Северском направлении (к северо-востоку от Бахмута), однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Российский "военкор" утверждал, что оккупанты якобы продвинулись к северу от Веселого (южнее Северского), хотя в ISW не нашли визуальных доказательств этого утверждения.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские захватчики атаковали в районе Верхнекаменского, в районе Раздоловки и в районе Ивано-Даровки и Выемки.

Войска РФ недавно продвинулись вблизи Часового Яра на фоне продления наступательных операций россиян в этом районе 20 мая.

Геолокационные кадры, опубликованные 18 мая, свидетельствуют о том, что оккупанты недавно продвинулись во время механизированных штурмов 17 и 18 мая в южной части Канального микрорайона (крайняя восток часть города).

Геолокационные кадры, опубликованные 19 мая, показывают, что войска РФ недавно продвинулись в южную Клещиевку (юго-восточнее города Часов Яр).

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы полностью захватили Клещиевку, хотя в ISW не нашли визуальных доказательств этого утверждения.

Российские источники также утверждали, что части российской 98-й дивизии ВДВ продвинулись в Новом микрорайоне (восточная часть г. Часов Яр) и что войска РФ продвинулись у Богдановки (к северо-востоку от г. Часов Яра).

Войска РФ также продолжали атаковать к северу от Часового Яра около Калиновки, к востоку от Часового Яра возле Ивановского и к юго-востоку от Часового Яра возле Клещиевки и Андреевки.

Войска РФ недавно продвинулись к западу от Авдеевки на фоне продолжающихся наступательных операций России в этом районе 20 мая.

Геолокационные кадры, опубликованные 18 мая, показывают, что оккупанты недавно продвинулись в западном Нетайлово (к западу от Авдеевки).

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ вроде бы продвинулись к северо-востоку от Новокалиново (к северу от Авдеевки) на участке шириной 2,92 км и глубиной до 1,34 км в направлении трассы Н-20 (город Донецк - Константиновка) и на северо-запад от Семеновки (к северо-западу от Авдеевки).

Также продолжались бои северо-западнее Авдеевки в районах Новоалександриевки, Лозоватского, Архангельского, Евгеньевки, Сокола, Новопокровского и Новоселовки Первой и к западу от Авдеевки в районе Северного, Уманского и Яснобродовки.

Российские оккупанты недавно продвинулись к западу от города Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 20 мая, показывают, что войска РФ продвинулись юго-восточнее Красногоровки (к западу от города Донецк).

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись к востоку, юго-востоку и югу от Парасковеевки (юго-западнее Донецка) и захватили более половины населенного пункта.

Бои также продолжались западнее Донецка в районе Георгиевки и юго-западнее Донецка в Новомихайловке и Водяном.

20 мая войска РФ продолжили наземные штурмы в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей, в том числе к югу от Великой Новоселки в районе Урожайного и Старомайорского.

"Южная ось"

Российский оккупационный "сенатор" Запорожской области Дмитрий Рогозин опроверг заявления оккупационного "чиновника" этого региона Владимира Рогова от 19 мая о том, что войска РФ продвинулись почти на 2 км до Гуляйполя.

Российский "военкор" также выразил сомнение в достоверности утверждения Рогова.

Войска РФ недавно незначительно продвинулись в северной части Работино и, вероятно, захватили село.

На геолокационных кадрах, опубликованных 18 мая, показано, как русский солдат кажется в северо-восточном Работино, а на геолокационных кадрах, опубликованных 20 мая, показано, как ВСУ наносят удары по российским войскам также в северо-западном Работино.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы продвинулись до 3,45 км в ширину и 1,16 км в глубину юго-восточнее Работино и закрепили позиции на участке дороги Работино-Вербовое (восточнее Работино) на глубину 620 метров.

Позиционные бои продолжались вблизи Работино и северо-западнее Вербового.

Войска РФ недавно незначительно продвинулись на остров Большой Потемкин в дельте реки Днепр.

Геолокационные кадры, опубликованные 19 мая, показывают, что оккупанты недавно продвинулись к южной части острова Большой Потемкин.

Известный российский военкор утверждал, что украинские войска пытались закрепиться на острове Нестрига в дельте реки Днепр 18 и 19 мая.

Российские "военкоры" подтвердили предварительные заявления о передислокации подразделений российской 76-й дивизии ВДВ из западной Запорожской области в район Крынок на восточном (левобережном) Херсонской области.

Российские блоггеры утверждали, что части российской 76-й дивизии ВДВ якобы вытеснили украинские силы из Крынок и захватили населенный пункт

Российский "военкор" отметил, что войска РФ не восстановили полный контроль над Крынками, несмотря на то, что некоторые российские источники утверждают, что войска РФ зачищают село.

Позиционные боевые действия продолжались под Крынками, и в Генштабе ВСУ отметили, что интенсивность российских атак на Днепровском направлении несколько снизилась.

Ранее аналитики ISW наблюдали за неподтвержденными сообщениями о том, что российские военные передислоцируют элементы 76-й и 7-й дивизий ВДВ из Запорожской области на разные новые направления, включая восток Украины и в частности Херсонскую область, и многочисленные заявления "военкоров" свидетельствуют о том, что, по крайней мере, некоторые подразделения 76-й дивизии ВДВ передислоцированы в Херсонскую область.

Что известно о вероятном поражении ракетоносителя "Циклон"

Украинские и российские источники сообщили, что ВСУ нанесли удар по российскому малому ракетному кораблю типа "Циклон Карахут" в Севастопольской бухте 19 мая тремя предоставленными США ракетами ATACMS, но в ISW пока не могут независимо подтвердить эти сообщения.

20 мая спикер Южного оперативного командования ВСУ и ВМС ВСУ капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что существует вероятность удара украинских войск по "Циклону", который, как сообщается, является единственным оставшимся носителем крылатых ракет в оккупированном Крыму.

Плетенчук заявил, что официального подтверждения удара нет, а визуальных доказательств эксперты ISW не наблюдают.

Неназванные источники в крымских оккупационных "службах" по чрезвычайным ситуациям сообщили российскому оппозиционному изданию Astra, что 3 ракеты ATACMS попали в "Циклон", а Astra писало, что судно затонуло.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 20 мая проинформировали, что на Харьковскому направлении количество боеприкосновений по сравнению с прошлыми сутками снизилось почти вдвое. Отмечается, что на этом отрезке фронта бойцы Сил обороны в отдельных районах провели ряд штурмовых действий, продолжаются меры по усилению устойчивости обороны.

Кроме того, в военном командовании рассказали, что наибольшее количество боеприкосновений фиксируется на Покровском направлении - там с начала суток было отражено 25 наступательных и штурмовых действий врага, и еще 7 боеприкосновений продолжались.