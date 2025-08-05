РФ тисне на 12 напрямках: Генштаб оновив карту боїв

Масштабні обстріли та удари

За даними, противник здійснив:

3 ракетні та 72 авіаційні удари ,

, застосував 5 ракет та 129 керованих авіаційних бомб ,

та , здійснив 6050 артобстрілів , з них 76 – із РСЗВ ,

, з них , зафіксовано використання 3925 дронів-камікадзе.

Авіаудари вразили райони населених пунктів Архипівка (Чернігівська обл.), Добропілля, Іванопілля (Донецька обл.), Білогір’я, Успенівка, Малокатеринівка (Запорізька обл.), Ольгівка (Херсонська обл.).

У відповідь Сили оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки, а також радіолокаційну станцію і важливий об'єкт окупантів.

Ситуація за напрямками

Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Українські захисники відбили 18 атак, противник здійснив 14 авіаударів, 417 артобстрілів, зокрема 6 – з РСЗВ, застосовано 26 керованих авіабомб.

Південно-Слобожанський напрямок. Зафіксовано 9 спроб прориву оборони в районах Вовчанська, Красного Першого, Фиголівки, а також у напрямку Козачої Лопані, Гоптівки та Колодязного.

Куп’янський напрямок. Ворог намагався атакувати 9 разів поблизу Голубівки, Загризового та Лозової.

Лиманський напрямок. Противник здійснив 28 атак, намагався вклинитися в оборону поблизу Греківки, Мирного, Колодязів, Зеленої Долини, Торського, а також у напрямку Дронівки, Григорівки, Серебрянки.

Сіверський напрямок. Ворог провів 9 штурмів у районах Григорівки, Верхньокам’янського та Виїмки.

Краматорський напрямок. Відбито 2 атаки в районі Часового Яру.

Торецький напрямок. Зафіксовано 6 атак поблизу Торецька, Романівки та Щербинівки.

Покровський напрямок. Найбільш інтенсивні бойові дії – 45 спроб штурму в районах Полтавки, Новоекономічного, Червоного Лиману, Сухецького, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Новоукраїнки та Зеленого Кута.

Новопавлівський напрямок. Противник атакував 18 разів біля Зеленого Поля, Воскресенки, Зеленого Гаю, Піддубного, Мирного, Темирівки та Маліївки.

Гуляйпільський напрямок. Зафіксовано 1 атаку в районі Малинівки.

Оріхівський напрямок. Окупанти здійснили 1 спробу наступу у напрямку Новоандріївки.

Придніпровський напрямок. Ворог безуспішно атакував 5 разів.

Волинський та Поліський напрямки. Ознак формування ударних угруповань противника не виявлено.