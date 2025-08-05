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Понад 1000 солдатів, ракети та БТР: що РФ втратила на фронті минулої доби

Вівторок 05 серпня 2025 07:25
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Понад 1000 солдатів, ракети та БТР: що РФ втратила на фронті минулої доби Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Минулої доби російська армія втратила на фронті 1120 солдатів. А також техніку та дві крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 5 серпня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1058260 (+1120) осіб;
  • танків - 11071 (+2) од;
  • бойових броньованих машин - 23091 (+12) од;
  • артилерійських систем - 31081 (+28) од;
  • РСЗВ - 1452 (+0) од;
  • засоби ППО - 1203 (+0) од;
  • літаків - 421 (+0) од;
  • гелікоптерів - 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 49620 (+169);
  • крилаті ракети - 3555 (+2);
  • кораблі / катери - 28 (+0);
  • підводні човни - 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 57337 (+93);
  • спеціальна техніка - 3935 (+0).

Втрати армії РФ

Нагадаємо, що за минулу добу, з 3 на 4 серпня, російська армія втратила на фронті 1010 солдатів. Також було знищено танк та бойові броньовані машини.

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