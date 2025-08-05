Понад 1000 солдатів, ракети та БТР: що РФ втратила на фронті минулої доби
Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Минулої доби російська армія втратила на фронті 1120 солдатів. А також техніку та дві крилаті ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 5 серпня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1058260 (+1120) осіб;
- танків - 11071 (+2) од;
- бойових броньованих машин - 23091 (+12) од;
- артилерійських систем - 31081 (+28) од;
- РСЗВ - 1452 (+0) од;
- засоби ППО - 1203 (+0) од;
- літаків - 421 (+0) од;
- гелікоптерів - 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 49620 (+169);
- крилаті ракети - 3555 (+2);
- кораблі / катери - 28 (+0);
- підводні човни - 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни - 57337 (+93);
- спеціальна техніка - 3935 (+0).
Втрати армії РФ
Нагадаємо, що за минулу добу, з 3 на 4 серпня, російська армія втратила на фронті 1010 солдатів. Також було знищено танк та бойові броньовані машини.