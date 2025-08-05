Понад 1000 солдатів, ракети та БТР: що РФ втратила на фронті минулої доби

Минулої доби російська армія втратила на фронті 1120 солдатів. А також техніку та дві крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 5 серпня 2025 року орієнтовно становлять: особового складу - близько 1058260 (+1120) осіб;

танків - 11071 (+2) од;

бойових броньованих машин - 23091 (+12) од;

артилерійських систем - 31081 (+28) од;

РСЗВ - 1452 (+0) од;

засоби ППО - 1203 (+0) од;

літаків - 421 (+0) од;

гелікоптерів - 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 49620 (+169);

крилаті ракети - 3555 (+2);

кораблі / катери - 28 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни - 57337 (+93);

спеціальна техніка - 3935 (+0).