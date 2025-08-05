РФ давит на 12 направлениях: Генштаб обновил карту боев

Масштабные обстрелы и удары

По данным, противник совершил:

3 ракетных и 72 авиационных удара ,

, применил 5 ракет и 129 управляемых авиационных бомб ,

и , совершил 6050 артобстрелов , из них 76 - из РСЗО ,

, из них , зафиксировано использование 3925 дронов-камикадзе.

Авиаудары поразили районы населенных пунктов Архиповка (Черниговская обл.), Доброполье, Иванополье (Донецкая обл.), Белогорье, Успеновка, Малокатериновка (Запорожская обл.), Ольговка (Херсонская обл.).

В ответ Силы обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники, а также радиолокационную станцию и важный объект оккупантов.

Ситуация по направлениям

Северо-Слобожанское и Курское направления. Украинские защитники отбили 18 атак, противник совершил 14 авиаударов, 417 артобстрелов, в том числе 6 - из РСЗО, применены 26 управляемых авиабомб.

Южно-Слобожанское направление. 9 попыток прорыва обороны в районах Волчанска, Красного Первого, Фиголевки, а также в направлении Казачьей Лопани, Гоптовки и Колодезного.

Купянское направление. 9 раз враг пытался атаковать вблизи Голубовки, Загрызово и Лозовой.

Лиманское направление. 28 атак совершил противник, пытался вклиниться в оборону вблизи Грековки, Мирного, Колодязов, Зеленой Долины, Торского, а также в направлении Дроновки, Григорьевки, Серебрянки.

Северское направление. 9 штурмов враг провел в районах Григорьевки, Верхнекаменского и Выемки.

Краматорское направление. 2 атаки в районе Часового Яра были отражены.

Торецкое направление. 6 атак зафиксировано вблизи Торецка, Романовки и Щербиновки.

Наиболее интенсивные боевые действия - 45 попыток штурма в районах Полтавки, Новоэкономичного, Красного Лимана, Сухецкого, Лисовки, Звирово, Котлиного, Удачного, Новоукраинки и Зеленого Кута.

Новопавловское направление. 18 раз противник атаковал возле Зеленого Поля, Воскресенки, Зеленого Гая, Поддубного, Мирного, Темировки и Малиевки.

Гуляйпольское направление. 1 атака зафиксирована в районе Малиновки.

Ореховское направление. Оккупанты совершили 1 попытку наступления в направлении Новоандреевки.

Приднепровское направление. враг безуспешно атаковал 5 раз.

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования ударных группировок противника не обнаружено.