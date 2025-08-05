РФ давит на 12 направлениях: Генштаб обновил карту боев

За прошедшие сутки, 4 августа, на фронте зафиксировано 151 боевое столкновение. Российские войска нарастили интенсивность атак по всей линии соприкосновения, в частности используя авиацию, ракеты и дроны-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным, противник совершил:
Авиаудары поразили районы населенных пунктов Архиповка (Черниговская обл.), Доброполье, Иванополье (Донецкая обл.), Белогорье, Успеновка, Малокатериновка (Запорожская обл.), Ольговка (Херсонская обл.).
В ответ Силы обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники, а также радиолокационную станцию и важный объект оккупантов.
Северо-Слобожанское и Курское направления. Украинские защитники отбили 18 атак, противник совершил 14 авиаударов, 417 артобстрелов, в том числе 6 - из РСЗО, применены 26 управляемых авиабомб.
Южно-Слобожанское направление. 9 попыток прорыва обороны в районах Волчанска, Красного Первого, Фиголевки, а также в направлении Казачьей Лопани, Гоптовки и Колодезного.
Купянское направление. 9 раз враг пытался атаковать вблизи Голубовки, Загрызово и Лозовой.
Лиманское направление. 28 атак совершил противник, пытался вклиниться в оборону вблизи Грековки, Мирного, Колодязов, Зеленой Долины, Торского, а также в направлении Дроновки, Григорьевки, Серебрянки.
Северское направление. 9 штурмов враг провел в районах Григорьевки, Верхнекаменского и Выемки.
Краматорское направление. 2 атаки в районе Часового Яра были отражены.
Торецкое направление. 6 атак зафиксировано вблизи Торецка, Романовки и Щербиновки.
Наиболее интенсивные боевые действия - 45 попыток штурма в районах Полтавки, Новоэкономичного, Красного Лимана, Сухецкого, Лисовки, Звирово, Котлиного, Удачного, Новоукраинки и Зеленого Кута.
Новопавловское направление. 18 раз противник атаковал возле Зеленого Поля, Воскресенки, Зеленого Гая, Поддубного, Мирного, Темировки и Малиевки.
Гуляйпольское направление. 1 атака зафиксирована в районе Малиновки.
Ореховское направление. Оккупанты совершили 1 попытку наступления в направлении Новоандреевки.
Приднепровское направление. враг безуспешно атаковал 5 раз.
Волынское и Полесское направления. Признаков формирования ударных группировок противника не обнаружено.
Напомним. что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1120 человек.
Также украинские воины обезвредили два танка, 12 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, 169 беспилотных летательных аппаратов, две крылатые ракеты и 93 единицы автомобильной техники оккупантов.