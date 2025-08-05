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РФ тисне на 12 напрямках: Генштаб оновив карту боїв

Вівторок 05 серпня 2025 08:46
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РФ тисне на 12 напрямках: Генштаб оновив карту боїв Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Протягом минулої доби, 4 серпня, на фронті зафіксовано 151 бойове зіткнення. Російські війська наростили інтенсивність атак по всій лінії зіткнення, зокрема використовуючи авіацію, ракети та дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Масштабні обстріли та удари

За даними, противник здійснив:

  • 3 ракетні та 72 авіаційні удари,
  • застосував 5 ракет та 129 керованих авіаційних бомб,
  • здійснив 6050 артобстрілів, з них 76 – із РСЗВ,
  • зафіксовано використання 3925 дронів-камікадзе.

Авіаудари вразили райони населених пунктів Архипівка (Чернігівська обл.), Добропілля, Іванопілля (Донецька обл.), Білогір’я, Успенівка, Малокатеринівка (Запорізька обл.), Ольгівка (Херсонська обл.).

У відповідь Сили оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки, а також радіолокаційну станцію і важливий об'єкт окупантів.

Ситуація за напрямками

Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Українські захисники відбили 18 атак, противник здійснив 14 авіаударів, 417 артобстрілів, зокрема 6 – з РСЗВ, застосовано 26 керованих авіабомб.

РФ тисне на 12 напрямках: Генштаб оновив карту боїв

Південно-Слобожанський напрямок. Зафіксовано 9 спроб прориву оборони в районах Вовчанська, Красного Першого, Фиголівки, а також у напрямку Козачої Лопані, Гоптівки та Колодязного.

РФ тисне на 12 напрямках: Генштаб оновив карту боїв

Куп’янський напрямок. Ворог намагався атакувати 9 разів поблизу Голубівки, Загризового та Лозової.

РФ тисне на 12 напрямках: Генштаб оновив карту боїв

Лиманський напрямок. Противник здійснив 28 атак, намагався вклинитися в оборону поблизу Греківки, Мирного, Колодязів, Зеленої Долини, Торського, а також у напрямку Дронівки, Григорівки, Серебрянки.

РФ тисне на 12 напрямках: Генштаб оновив карту боїв

Сіверський напрямок. Ворог провів 9 штурмів у районах Григорівки, Верхньокам’янського та Виїмки.

РФ тисне на 12 напрямках: Генштаб оновив карту боїв

Краматорський напрямок. Відбито 2 атаки в районі Часового Яру.

РФ тисне на 12 напрямках: Генштаб оновив карту боїв

Торецький напрямок. Зафіксовано 6 атак поблизу Торецька, Романівки та Щербинівки.

РФ тисне на 12 напрямках: Генштаб оновив карту боїв

Покровський напрямок. Найбільш інтенсивні бойові дії – 45 спроб штурму в районах Полтавки, Новоекономічного, Червоного Лиману, Сухецького, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Новоукраїнки та Зеленого Кута.

РФ тисне на 12 напрямках: Генштаб оновив карту боїв

Новопавлівський напрямок. Противник атакував 18 разів біля Зеленого Поля, Воскресенки, Зеленого Гаю, Піддубного, Мирного, Темирівки та Маліївки.

РФ тисне на 12 напрямках: Генштаб оновив карту боїв

Гуляйпільський напрямок. Зафіксовано 1 атаку в районі Малинівки.

РФ тисне на 12 напрямках: Генштаб оновив карту боїв

Оріхівський напрямок. Окупанти здійснили 1 спробу наступу у напрямку Новоандріївки.

РФ тисне на 12 напрямках: Генштаб оновив карту боїв

Придніпровський напрямок. Ворог безуспішно атакував 5 разів.

РФ тисне на 12 напрямках: Генштаб оновив карту боїв

Волинський та Поліський напрямки. Ознак формування ударних угруповань противника не виявлено.

Втрати РФ

Нагадаємо. що минулої доби втрати російських загарбників склали 1120 осіб.

Також українські воїни знешкодили два танки, 12 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 169 безпілотних літальних апаратів, дві крилаті ракети та 93 одиниці автомобільної техніки окупантів.

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