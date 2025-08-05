ua en ru
Вт, 05 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ давит на 12 направлениях: Генштаб обновил карту боев

Вторник 05 августа 2025 08:46
UA EN RU
РФ давит на 12 направлениях: Генштаб обновил карту боев Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

За прошедшие сутки, 4 августа, на фронте зафиксировано 151 боевое столкновение. Российские войска нарастили интенсивность атак по всей линии соприкосновения, в частности используя авиацию, ракеты и дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Масштабные обстрелы и удары

По данным, противник совершил:

  • 3 ракетных и 72 авиационных удара,
  • применил 5 ракет и 129 управляемых авиационных бомб,
  • совершил 6050 артобстрелов, из них 76 - из РСЗО,
  • зафиксировано использование 3925 дронов-камикадзе.

Авиаудары поразили районы населенных пунктов Архиповка (Черниговская обл.), Доброполье, Иванополье (Донецкая обл.), Белогорье, Успеновка, Малокатериновка (Запорожская обл.), Ольговка (Херсонская обл.).

В ответ Силы обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники, а также радиолокационную станцию и важный объект оккупантов.

Ситуация по направлениям

Северо-Слобожанское и Курское направления. Украинские защитники отбили 18 атак, противник совершил 14 авиаударов, 417 артобстрелов, в том числе 6 - из РСЗО, применены 26 управляемых авиабомб.

РФ давит на 12 направлениях: Генштаб обновил карту боев

Южно-Слобожанское направление. 9 попыток прорыва обороны в районах Волчанска, Красного Первого, Фиголевки, а также в направлении Казачьей Лопани, Гоптовки и Колодезного.

РФ давит на 12 направлениях: Генштаб обновил карту боев

Купянское направление. 9 раз враг пытался атаковать вблизи Голубовки, Загрызово и Лозовой.

РФ давит на 12 направлениях: Генштаб обновил карту боев

Лиманское направление. 28 атак совершил противник, пытался вклиниться в оборону вблизи Грековки, Мирного, Колодязов, Зеленой Долины, Торского, а также в направлении Дроновки, Григорьевки, Серебрянки.

РФ давит на 12 направлениях: Генштаб обновил карту боев

Северское направление. 9 штурмов враг провел в районах Григорьевки, Верхнекаменского и Выемки.

РФ давит на 12 направлениях: Генштаб обновил карту боев

Краматорское направление. 2 атаки в районе Часового Яра были отражены.

РФ давит на 12 направлениях: Генштаб обновил карту боев

Торецкое направление. 6 атак зафиксировано вблизи Торецка, Романовки и Щербиновки.

РФ давит на 12 направлениях: Генштаб обновил карту боев

Наиболее интенсивные боевые действия - 45 попыток штурма в районах Полтавки, Новоэкономичного, Красного Лимана, Сухецкого, Лисовки, Звирово, Котлиного, Удачного, Новоукраинки и Зеленого Кута.

РФ давит на 12 направлениях: Генштаб обновил карту боев

Новопавловское направление. 18 раз противник атаковал возле Зеленого Поля, Воскресенки, Зеленого Гая, Поддубного, Мирного, Темировки и Малиевки.

РФ давит на 12 направлениях: Генштаб обновил карту боев

Гуляйпольское направление. 1 атака зафиксирована в районе Малиновки.

РФ давит на 12 направлениях: Генштаб обновил карту боев

Ореховское направление. Оккупанты совершили 1 попытку наступления в направлении Новоандреевки.

РФ давит на 12 направлениях: Генштаб обновил карту боев

Приднепровское направление. враг безуспешно атаковал 5 раз.

РФ давит на 12 направлениях: Генштаб обновил карту боев

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования ударных группировок противника не обнаружено.

Потери РФ

Напомним. что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1120 человек.

Также украинские воины обезвредили два танка, 12 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, 169 беспилотных летательных аппаратов, две крылатые ракеты и 93 единицы автомобильной техники оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация
Новости
Удар РФ по железной дороге в Лозовой: поврежден вокзал, есть погибший и раненые (видео)
Удар РФ по железной дороге в Лозовой: поврежден вокзал, есть погибший и раненые (видео)
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому