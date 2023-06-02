UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ терміново перекинула спецназ у Бєлгородську область для боротьби з партизанами

Фото: РФ терміново перекинула спецназ у Бєлгородську область для боротьби з партизанами (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Російська влада у терміновому порядку перекинула підрозділи спецпризначенців у Бєлгородську область через активність у регіоні партизанів та ДРГ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними відомства у регіон було доставлено загін 322 центру російських ССО "Сенеж".

У ЦНС зауважили, що влада РФ почала настільки боятись партизан, що терміново припинила операції даного підрозділу і перенаправила бійців. Задача підрозділу - вести продиверсійну діяльність на російському прикордонні.

Ситуація у Бєлгородській області

У четвер, 1 червня, в районі прикордонного пункту Шебекіно Білгородської області, який знаходить в семи кілометрах від кордону з Україною, відбуваються бої. Тоді ж у РДК заявили про початок другої фази рейду до Бєлгородської області, розпочатого 22 травня.

Пізніше цього ж дня стало відомо, що "Російський добровольчий корпус" (РДК) обстріляв з "Градів" будівлю МВС у Шебекіно Білгородської області. У момент обстрілу в будівлі було повно силовиків, яких зігнали до відділу поліції через оголошений план "Крепость", а "Легіон Росії" знищив вантажівку з боєкомплектом та міномет.

Окрім цього місцеві жителі помітили рух військової техніки у бік кордону з Україною. Колона тягачів з танками рухалась в бік прикордонного міста Шебекіно.

Вже ввечері мешканці Шебекіно повідомляли, що Росія перекидає колони військової техніки до прикордоння Бєлгородської області. Докладніше про новий рейд легіонерів до Білгородської області - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБілгородська областьВійна Росії проти України