ua en ru
Вт, 20 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ на Таврійському напрямку знизила кількість авіаударів. У ЗСУ назвали причину

Україна, Вівторок 20 лютого 2024 16:58
UA EN RU
РФ на Таврійському напрямку знизила кількість авіаударів. У ЗСУ назвали причину Архівне фото: РФ на Таврійському напрямку знизила кількість авіаударів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові знизили кількість авіаударів по всій протяжності Таврійського напрямку. Це може бути пов'язано зі знищенням ворожої авіації за останні дні.

Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Зниження кількості авіаударів

"За минулу добу противник скоротив активність авіації, та за всю добу завдав лише 2 авіаудари на всій протяжності операційної зони ОСУВ "Таврія", - йдеться в заяві.

За його словами, це не йде в жодне порівняння з показниками минулого тижня, коли ці числа сягали 73 за добу.

З чим це пов'язано

Лиховій додав, що треба дивитися на продовження цієї тенденції.

"Але "совпадєніє? нє думаю". Через успішну роботу нашої ППО на східному напрямку, коли одна за одною були уражені російські "сушки", зокрема й ті, які застосовують керовані авіабомби", - додав речник.

Знищення літаків РФ

За останні кілька днів ЗСУ вдалося "приземлити" шість бортів окупантів. Учора українські військові збили два російські літаки на сході.

18 лютого ЗСУ "приземлили" російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході.

А 17 лютого, стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 і винищувач Су-35. Вони також були збиті на східному фронті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Донецька область Запорізька область Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Висипане зерно та посилення блокади. Що відбувається на кордоні з Польщею: головне
Висипане зерно та посилення блокади. Що відбувається на кордоні з Польщею: головне
DAILY
Visa чи Mastercard. В чому різниця і яку карту обрати, щоб не розоритися на комісіях
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Visa чи Mastercard. В чому різниця і яку карту обрати, щоб не розоритися на комісіях