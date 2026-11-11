РФ та Україна домовились про великий обмін полоненими, - Мединський

Росія заявила про домовленість з Україною щодо проведення масштабного обміну військовополоненими. Водночас конкретних параметрів майбутнього повернення людей поки не розкривають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство ТАСС.
Про нову домовленість оголосив Володимир Мединський, який очолює російську делегацію на переговорах в Абу-Дабі.
За його словами, Україна та Росія погодили проведення великого обміну полоненими. Водночас представник РФ зазначив, що конкретну інформацію щодо нього оприлюднять пізніше.
За словами представника Генштабу РФ Олександра Зоріна, обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися протягом найближчих двох-трьох тижнів. Про це він повідомив у коментарі виданню "Вести", додавши, що обмін може стати одним із наймасштабніших.
"(Обмін відбудеться - ред.) найближчими, можливо, двома-трьома тижнями, як мені здається, після узгодження всіх питань, пов’язаних із процедурою обміну", - заявив він.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповідав про можливі масштаби наступного обміну військовополоненими. За його словами, йшлося про два варіанти: "1000 на 1000" або "1500 на 1500".
За даними РБК-Україна, питання обміну полоненими було одним із ключових під час першого рауду зустрічей в Абу-Дабі. Окрім гуманітарного напрямку, сторони обговорювали гарантії безпеки, припинення бойових дій та майбутню безпекову архітектуру.