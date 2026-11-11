РФ та Україна домовились про великий обмін полоненими, - Мединський

Про нову домовленість оголосив Володимир Мединський, який очолює російську делегацію на переговорах в Абу-Дабі.

За його словами, Україна та Росія погодили проведення великого обміну полоненими. Водночас представник РФ зазначив, що конкретну інформацію щодо нього оприлюднять пізніше.

За словами представника Генштабу РФ Олександра Зоріна, обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися протягом найближчих двох-трьох тижнів. Про це він повідомив у коментарі виданню "Вести", додавши, що обмін може стати одним із наймасштабніших.

"(Обмін відбудеться - ред.) найближчими, можливо, двома-трьома тижнями, як мені здається, після узгодження всіх питань, пов’язаних із процедурою обміну", - заявив він.