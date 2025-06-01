РФ и НАТО одновременно начинают военные учения в Балтике: не приведет ли это к эскалации

В начале июня страны НАТО проведут ежегодные учения "Балтос" в Балтийском море. В ответ Россия также отправит свой флот в то же время. Это может обострить напряжение в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild .

Действительно, Кремль в последнее время пытается убедить мир, и Европу в частности, в отсутствии планов новой агрессии. Вместе с тем, на практике Россия ведет себя совсем по-другому.

Ежегодные военно-морские учения НАТО

Страны НАТО в начале июня вот уже более 50 лет проводят военно-морские учения Baltops. Начиная с 1971 года они являются одними из самых масштабных маневров НАТО в регионе Балтийского моря.

Целью учений является повышение оперативного взаимодействия между союзниками и готовности к реагированию на потенциальные угрозы в Балтийском регионе. Учения включают различные сценарии, такие как противоподводные и противовоздушные операции, разминирование, морские десанты и гуманитарные миссии.

Российские учения

В то же время, Россия решила провести собственные военные маневры на Балтике - и на месяц раньше, чем обычно. Для этого в регион будет направлено около 20 военных кораблей.

Риски и предостережения

Эксперты обращают внимание на высокий риск опасного сближения флотов и возможных провокаций в зоне проведения учений.

Например, эксперт по безопасности Мориц Брейк отмечает, что россияне всегда ведут себя очень агрессивно, и ситуация в Балтийском море может привести к обострению конфликта.

Правда, Брейк сомневается, что Россия начнет полномасштабное нападение во время учений, но считает, что провокации вполне вероятны. Например, российские военные могут блокировать корабли НАТО или их самолеты могут совершать пролеты над кораблями Альянса.

По словам Брейка, главной целью таких действий является проверить, насколько оперативно среагирует НАТО. Кроме того, Россия попытается послать Альянсу сигнал, что он как бы слаб и уязвим.