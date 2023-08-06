РФ та Китай направили найбільшу в історії флотилію до узбережжя США, - WSJ

Посадовці США у коментарі видання зазначили, що 11 російських і китайських кораблів підійшли до Алеутських островів. Судна патрулювали поблизу Аляски та не входили до американських територіальних вод.

За російськими та китайськими кораблями стежили чотири американські есмінці та літаки P-8 Poseidon.

"Це вперше в історії. Враховуючи контекст війни в Україні та напруженість навколо Тайваню, цей крок є дуже провокаційним", – сказав капітан ВМС у відставці Брент Садлер.

Представник Північного командування США підтвердив, що РФ та Китай патрулювали поблизу берегів Аляски, але кількість кораблів не уточнив. Він зазначив, що патруль не розцінювали як загрозу.

При цьому сенатор Ден Салліван з Аляски заявив, що російсько-китайський патруль був нагадуванням про те, що США вступили в "нову еру авторитарної агресії". Посольства Росії та Китаю не дало відповіді на запит видання.

Конфлікт між США та Китаєм

Нагадаємо, одна з головних причин конфлікту між Китаєм та США - це Тайвань. Пекін розглядає острів як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під його контролем. Проте Тайвань вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

США своєю чергою надають допомогу Тайваню. На тлі цього загострився конфлікт між Вашингтоном та Пекіном.

Варто зазначити, що у червні Китай влаштував провокацію у Тайванській протоці. Китайський корабель двічі підійшов критично близько до американського есмінця та ледве не зіштовхнувся.

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