РФ и Китай направили самую большую в истории флотилию к побережью США, - WSJ

Чиновники США в комментарии издания отметили, что 11 российских и китайских кораблей подошли к Алеутским островам. Суда патрулировали вблизи Аляски и не входили в американские территориальные воды.

За российскими и китайскими кораблями следили четыре американских эсминца и самолета P-8 Poseidon.

"Это впервые в истории. Учитывая контекст войны в Украине и напряженность вокруг Тайваня, этот шаг очень провокационный", - сказал капитан ВМС в отставке Брент Садлер.

Представитель Северного командования США подтвердил, что РФ и Китай патрулировали у берегов Аляски, но количество кораблей не уточнил. Он отметил, что патруль не расценивался как угроза.

При этом сенатор Дэн Салливан из Аляски заявил, что российско-китайский патруль был напоминанием о том, что США вступили в "новую эру авторитарной агрессии". Посольство России и Китая не дало ответа на запрос издания.

Конфликт между США и Китаем

Напомним, одна из главных причин конфликта между Китаем и США - это Тайвань. Пекин рассматривает остров как сепаратистскую провинцию, которая впоследствии снова окажется под его контролем. Тем не менее, Тайвань считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

США в свою очередь оказывают помощь Тайваню. На этом фоне обострился конфликт между Вашингтоном и Пекином.

Следует отметить, что в июне Китай устроил провокацию в Тайваньском проливе. Китайский корабль дважды подошел критически близко к американскому эсминцу и чуть не столкнулся.

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