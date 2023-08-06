ua en ru
Нд, 06 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ та Китай направили найбільшу в історії флотилію до узбережжя США, - WSJ

Новость на русском →
Аляска, Неділя 06 серпня 2023 15:58
РФ та Китай направили найбільшу в історії флотилію до узбережжя США, - WSJ Фото: РФ та Китай відправили флотилію до США (mil ru)
Автор: Наталія Юрченко

Росія та Китай цього тижня направили до узбережжя Аляски військово-морські сили. Це була найбільша в історії флотилія, які підійшла до берегів США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Посадовці США у коментарі видання зазначили, що 11 російських і китайських кораблів підійшли до Алеутських островів. Судна патрулювали поблизу Аляски та не входили до американських територіальних вод.

За російськими та китайськими кораблями стежили чотири американські есмінці та літаки P-8 Poseidon.

"Це вперше в історії. Враховуючи контекст війни в Україні та напруженість навколо Тайваню, цей крок є дуже провокаційним", – сказав капітан ВМС у відставці Брент Садлер.

Представник Північного командування США підтвердив, що РФ та Китай патрулювали поблизу берегів Аляски, але кількість кораблів не уточнив. Він зазначив, що патруль не розцінювали як загрозу.

При цьому сенатор Ден Салліван з Аляски заявив, що російсько-китайський патруль був нагадуванням про те, що США вступили в "нову еру авторитарної агресії". Посольства Росії та Китаю не дало відповіді на запит видання.

Конфлікт між США та Китаєм

Нагадаємо, одна з головних причин конфлікту між Китаєм та США - це Тайвань. Пекін розглядає острів як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під його контролем. Проте Тайвань вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

США своєю чергою надають допомогу Тайваню. На тлі цього загострився конфлікт між Вашингтоном та Пекіном.

Варто зазначити, що у червні Китай влаштував провокацію у Тайванській протоці. Китайський корабель двічі підійшов критично близько до американського есмінця та ледве не зіштовхнувся.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Китай
NEWS
ЗСУ провели контрнаступальну операцію на заході Запорізької області: карти боїв ISW
ЗСУ провели контрнаступальну операцію на заході Запорізької області: карти боїв ISW
DAILY
Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи