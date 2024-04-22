РФ та Китай хочуть перетворити "шахеди" у боєприпас "Ланцет"

Відмінності між "Shahed" та "Ланцет"

"Shahed" запускається для ураження стаціонарних цілей і без можливості дорозвідки та донаведення на ціль.

"Ланцет" призначений для ураження, в першу чергу, рухомих цілей, які може знайти самостійно, або бути донаведеним на них.

"Головна відмінність між ними - зв'язок, бо баражуючому боєприпасу необхідно передавати відео та отримувати команди управління. І з огляду на отриману з власних джерел презентацією з російської "Алабуги", де виробляються Shahed-136, для вирішення цієї задачі ворог активно співпрацює з китайськими компаніями", - зазначає видання.

За даними видання, мова йде про спроби встановити у Shahed-136 російські модулі радіозв'язку, наприклад, продукцію від російських компаній "Аэроб", Inwave та інших. Але зазначаютья суттєві недоліки кожної пропозиції: десь мала потужність, десь мала завадозахищеність, або надвисока ціна.

"Натомість продукція китайських компаній таких нарікань не викликала, більше того, фахівці "Алабуги" вже провели випробування модулів зв'язку безпосередньо у Китаї. Зокрема мова йде про виріб TX900 від китайської компанії VCan Group Ltd (комерційний бренд iVcan). Зазначаєтеся, що під час тестів було через ретранслятор отримано відео у HD-якості на відстані 220 км із затримкою у 60 мс", - йдеться в матеріалі.