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РФ та Білорусь наклали вето на обрання Естонії головою ОБСЄ

Ілюстративне фото: РФ та Білорусь наклали вето на обрання Естонії головою ОБСЄ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація разом з Білоруссю наклали вето на затвердження Естонії як наступного голови ОБСЄ в 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Як заявила офіційний представник МЗС Естонії Бретті Сарапуу, вето було накладено на засіданні Постійної ради Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у Відні.

"Оскільки Естонія також є єдиним кандидатом від країн Євросоюзу, ми обов'язково обговоримо це з іншими країнами ЄС", - заявила вона.

За її словами, наступного  тижня у столиці нинішнього голови ОБСЄ Північної Македонії пройде зустріч міністрів закордонних справ ОБСЄ. На зустрічі планують знову порушити дане питання.

ОБСЄ і Росія

Нагадаємо, 16 січня до України з офіційним візитом прибув голова ОБСЄ Буяр Османі. У Києві він зустрівся з українськими лідерами.

Також представник ОБСЄ наголосив, що РФ має негайно припинити війну проти України та вивести свої війська з території країни.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що єдиний спосіб зберегти ОБСЄ - це позбутися Росії в її складі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

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