РФ и Беларусь наложили вето на избрание Эстонии главой ОБСЕ

Российская Федерация вместе с Беларусью наложили вето на утверждение Эстонии в качестве следующего председателя ОБСЕ в 2024 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .
Как заявила официальный представитель МИД Эстонии Бретти Сарапуу, вето было наложено на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене.
"Поскольку Эстония также единственный кандидат от стран Евросоюза, мы обязательно обсудим это с другими странами ЕС", - заявила она.
По ее словам, на следующей неделе в столице нынешнего главы ОБСЕ Северной Македонии пройдет встреча министров иностранных дел ОБСЕ. На встрече планируют снова поднять данный вопрос.
Напомним, 16 января в Украину с официальным визитом прибыл глава ОБСЕ Буяр Османи. В Киеве он встретился с украинскими лидерами.
Также представитель ОБСЕ подчеркнул, что РФ немедленно прекратит войну против Украины и вывести свои войска с территории страны.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что единственный способ сохранить ОБСЕ – это избавиться от России в ее составе.
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