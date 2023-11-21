РФ и Беларусь наложили вето на избрание Эстонии главой ОБСЕ

Как заявила официальный представитель МИД Эстонии Бретти Сарапуу, вето было наложено на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене.

"Поскольку Эстония также единственный кандидат от стран Евросоюза, мы обязательно обсудим это с другими странами ЕС", - заявила она.

По ее словам, на следующей неделе в столице нынешнего главы ОБСЕ Северной Македонии пройдет встреча министров иностранных дел ОБСЕ. На встрече планируют снова поднять данный вопрос.

ОБСЕ и Россия

Напомним, 16 января в Украину с официальным визитом прибыл глава ОБСЕ Буяр Османи. В Киеве он встретился с украинскими лидерами.

Также представитель ОБСЕ подчеркнул, что РФ немедленно прекратит войну против Украины и вывести свои войска с территории страны.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что единственный способ сохранить ОБСЕ – это избавиться от России в ее составе.

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