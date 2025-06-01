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РФ стягує техніку та облаштовує позиції для дронів: ДПСУ про ситуацію в Курській області

Фото: Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України (facebook.com)
Автор: Владислава Ткаченко

У Курській області Росія активізувала військову активність – переміщує техніку та облаштовує нові позиції для операторів безпілотників.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

За його словами, окупанти зосереджують артилерійські засоби та позиції для запуску БпЛА поблизу українського кордону.

"Задача українських воїнів - викривати, застосовуючи розвіддрони, такі позиції, засоби ураження противника для того, щоб бити по них і не дати можливості ворогу інтенсивно застосовувати засоби ураження саме по території України", - наголосив Демченко.

Він також підкреслив ефективну роботу підрозділу розвідувально-ударних безпілотників Prime Сумського прикордонного загону, який завдає втрат як живій силі противника, так і його вогневим засобам.

Контроль над прикордонною зоною залишається одним із пріоритетів для українських оборонців у боротьбі з повітряною загрозою та проникненням диверсійно-розвідувальних груп.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що протягом минулої доби на фронті зафіксовано 166 бойових зіткнень. Російські війська продовжують масовані штурми та авіаудари по позиціях Сил оборони України й мирних населених пунктах.

На Курському напрямку за добу там сталося 35 бойових зіткнень. Росія завдала 14 авіаударів, скинувши 34 керовані бомби, і здійснила 213 обстрілів, зокрема один із РСЗВ

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