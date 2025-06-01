РФ стягивает технику и обустраивает позиции для дронов: ГПСУ о ситуации в Курской области

По его словам, оккупанты сосредотачивают артиллерийские средства и позиции для запуска БпЛА вблизи украинской границы.

"Задача украинских воинов - разоблачать, применяя разведдроны, такие позиции, средства поражения противника для того, чтобы бить по ним и не дать возможности врагу интенсивно применять средства поражения именно по территории Украины", - подчеркнул Демченко.

Он также подчеркнул эффективную работу подразделения разведывательно-ударных беспилотников Prime Сумского пограничного отряда, который наносит потери как живой силе противника, так и его огневым средствам.

Контроль над пограничной зоной остается одним из приоритетов для украинских защитников в борьбе с воздушной угрозой и проникновением диверсионно-разведывательных групп.