UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

РФ стягує сили на північ Донецької області, скориставшись великодним "перемир'ям" (відео)

17:20 12.04.2026 Нд
2 хв
Що відбувається в окупованому Маріуполі та куди Росія стягує резерви?
aimg Сергій Козачук
Фото: окупанти перекидають військову техніку з Бердянська на Донеччину (Getty Images)

Окупанти масово перекидають військову техніку з Бердянського напрямку на північ Донецької області, скориставшись великодним "перемир'ям".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

Читайте також: Росіяни вбили поранених бійців України після оголошення перемир'я, - DeepState

Рух військових колон

За словами Андрющенка, перекидання сил відбувається відкрито. Російські військові використовують Маріуполь як транзитний вузол для посилення своїх підрозділів на півночі Донеччини.

"Маріуполь. Великдень. Росіяни, користуючись перемир'ям, масово перевозять техніку з Бердянського напрямку на північ Донецької області. Не ховаючись", - зазначив очільник Центру.

Окрім руху техніки, зафіксовано розгортання додаткових пунктів контролю. Зокрема, на пост-мосту поблизу заводу "Азовсталь" встановили два нових мобільних блокпости.

За словами Андрющенка, це "звичайна дія перед проходом військових колон". Наразі ведеться спостереження за подальшим переміщенням сил ворога.

Порушення "перемир'я" на Великдень

Нагадаємо, попри очікуване затишшя на святкові дні, російські війська здійснили низку воєнних злочинів. Зокрема, 11 квітня поблизу населеного пункту Ветеринарне на Харківщині окупанти розстріляли чотирьох українських військовополонених.

Також повідомлялося, що у суботу загарбники вбили евакуаційну группу поблизу Гуляйпільського.

Окрім того, ворог атакував дроном машину "швидкої" на Сумщині, внаслідок чого поранення отримали троє медиків.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяМаріупольДонецька областьВійна в Україні