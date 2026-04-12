РФ стягує сили на північ Донецької області, скориставшись великодним "перемир'ям" (відео)

Окупанти масово перекидають військову техніку з Бердянського напрямку на північ Донецької області, скориставшись великодним "перемир'ям".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.
За словами Андрющенка, перекидання сил відбувається відкрито. Російські військові використовують Маріуполь як транзитний вузол для посилення своїх підрозділів на півночі Донеччини.
"Маріуполь. Великдень. Росіяни, користуючись перемир'ям, масово перевозять техніку з Бердянського напрямку на північ Донецької області. Не ховаючись", - зазначив очільник Центру.
Окрім руху техніки, зафіксовано розгортання додаткових пунктів контролю. Зокрема, на пост-мосту поблизу заводу "Азовсталь" встановили два нових мобільних блокпости.
За словами Андрющенка, це "звичайна дія перед проходом військових колон". Наразі ведеться спостереження за подальшим переміщенням сил ворога.
Нагадаємо, попри очікуване затишшя на святкові дні, російські війська здійснили низку воєнних злочинів. Зокрема, 11 квітня поблизу населеного пункту Ветеринарне на Харківщині окупанти розстріляли чотирьох українських військовополонених.
Також повідомлялося, що у суботу загарбники вбили евакуаційну группу поблизу Гуляйпільського.
Окрім того, ворог атакував дроном машину "швидкої" на Сумщині, внаслідок чого поранення отримали троє медиків.