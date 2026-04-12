РФ стягивает силы на север Донецкой области, воспользовавшись пасхальным "перемирием" (видео)

Движение военных колонн

По словам Андрющенко, переброска сил происходит открыто. Российские военные используют Мариуполь как транзитный узел для усиления своих подразделений на севере Донецкой области.

"Мариуполь. Пасха. Россияне, пользуясь перемирием, массово перевозят технику с Бердянского направления на север Донецкой области. Не скрываясь", - отметил глава Центра.

Кроме движения техники, зафиксировано развертывание дополнительных пунктов контроля. В частности, на пост-мосту вблизи завода "Азовсталь" установили два новых мобильных блокпоста.

По словам Андрющенко, это "обычное действие перед проходом военных колонн". Сейчас ведется наблюдение за дальнейшим перемещением сил врага.