РФ стягує сили на двох напрямках. Синєгубов розповів про ситуацію в Харківській області

Нагадаємо, що цієї весни російські окупанти активізували наступ на Харківському напрямку. Генштаб повідомив, що ЗСУ вдалося відбити загроза прориву окупантів у Харківській області, однак бої там досі тривають.

Водночас український президент Володимир Зеленський розповів, що втрати на даному напрямку складають 8 до 1 (8 росіян до 1 українця).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.