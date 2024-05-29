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РФ стягує сили на двох напрямках. Синєгубов розповів про ситуацію в Харківській області

Фото: російські окупанти наступають на Харківську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти намагаються просунутися вглиб території на Харківському напрямку, але успіхів не мають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"На Липецькому і Вовчанському напрямках ворог підтягує ресурси та резерви, щоб утримувати наступальний темп. У Вовчанську продовжуються вуличні бої", - повідомив Синєгубов.

Він також повідомив, що на Куп‘янському напрямку противник постійно підтягує резерви, щоб зберегти потенціал.

"Богодухівський напрямок. Слідкуємо за ситуацією. З низки населених пунктів раніше була оголошена евакуація. Плануємо посилювати роботу на цьому напрямку", - додав глава ОВА,

 

Нагадаємо, що цієї весни російські окупанти активізували наступ на Харківському напрямку. Генштаб повідомив, що ЗСУ вдалося відбити загроза прориву окупантів у Харківській області, однак бої там досі тривають.

Водночас український президент Володимир Зеленський розповів, що втрати на даному напрямку складають 8 до 1 (8 росіян до 1 українця).

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