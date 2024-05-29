РФ стягивает силы на двух направлениях. Синегубов рассказал о ситуации в Харьковской области

Напомним, что этой весной российские оккупанты активизировали наступление на Харьковском направлении. Генштаб сообщил, что ВСУ удалось отразить угрозу прорыва кафиров в Харьковской области, однако бои там до сих пор продолжаются.

В то же время, украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что потери на данном направлении составляют 8 к 1 (8 россиян до 1 украинца).

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