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РФ стягивает силы на двух направлениях. Синегубов рассказал о ситуации в Харьковской области

Фото: российские оккупанты наступают на Харьковскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты пытаются продвинуться вглубь территории на Харьковском направлении, но успехов не имеют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"На Липецком и Волчанском направлениях враг подтягивает ресурсы и резервы, чтобы удерживать наступательный темп. В Волчанске продолжаются уличные бои", - сообщил Синегубов.

Он также сообщил, что на Купянском направлении противник постоянно подтягивает резервы, чтобы сохранить потенциал.

"Богодуховское направление. Следим за ситуацией. Из ряда населенных пунктов ранее была объявлена эвакуация. Планируем усиливать работу на этом направлении", - добавил глава ОВА,
 

Напомним, что этой весной российские оккупанты активизировали наступление на Харьковском направлении. Генштаб сообщил, что ВСУ удалось отразить угрозу прорыва кафиров в Харьковской области, однако бои там до сих пор продолжаются.

В то же время, украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что потери на данном направлении составляют 8 к 1 (8 россиян до 1 украинца).

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