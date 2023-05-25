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РФ стягує додаткові сили до Бахмута та замінила ПВК "Вагнера". Яка ситуація на фронті

Фото: РФ стягує додаткові сили до Бахмута та замінила ПВК "Вагнера" (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Бої за Бахмут тривають, ворог стягує додаткові резерви на Бахмутський напрямок, замінивши "вагнерівців" на армійські регулярні загони. Схід продовжує залишатись епіцентром бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони Ганни Маляр.

Яка cитуація у Бахмуті та на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку російські війська намагаються зупинити просування українських сил по флангах, що наближає ЗСУ до тактичного оточення міста. Для цього ворог застосовує обстріли з артилерії.

Крім того, російське військове командування підтягує додаткові підрозділи на фланги для посилення свого угрупування в цьому районі. Також у передмісті Бахмута ворог замінив підрозділи ПВК "Вагнера" на армійські регулярні загони.

В самому ж Бахмуті на даний момент залишаються "вагнерівці".

"Наші війська контролюють околиці міста у південно-західній частині в районі "Літак", - констатувала Маляр.

Ситуація на інших напрямках

Окупанти наступають ще на декількох напрямках - Авдіівському, Мар‘їнському, Лиманському, Купянському. Зокрема, ЗСУ відбили атаки ворога на Авдіівській і Мар‘їнській ділянках - атаки ворога відбиті, наступальні дії ворога безуспішні. На Лиманському напрямку ворог минулої доби взяв паузу і наступальні дії не проводив.

За даними Маляр, на Купянському напрямку тривають зараз бої.

"Ворог атакує, намагається захопити плацдарм для подальшого просування, несе втрати", - розповіла заступник міністра оборони.

В тему

Командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський показав відео, як тактична група "Адам" проводить "санітарну обробку" території від російських окупантів.

"Якісна робота", - констатував генерал.

Ситуація з ПВК "Вагнера"

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин сьогодні вкотре заявив, що його найманці розпочали вихід із Бахмута. Вони нібито повністю покинуть місто до 1 червня. В Інституті вивчення війни наголошували 21 травня, що бойовики ПВК "Вагнера", ймовірно, не зможуть відійти з Бахмута без втрат, оскільки перебувають у безпосередньому контакті з українськими військами.

Раніше спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ завдали ПВК "Вагнера" в Бахмуті непоправні втрати, а генерал Сирський сказав, що найманці Пригожина залізли в Бахмут, "як щури в мишоловку".

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Бахмут