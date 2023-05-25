РФ стягує додаткові сили до Бахмута та замінила ПВК "Вагнера". Яка ситуація на фронті

Бої за Бахмут тривають, ворог стягує додаткові резерви на Бахмутський напрямок, замінивши "вагнерівців" на армійські регулярні загони. Схід продовжує залишатись епіцентром бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони Ганни Маляр.
На Бахмутському напрямку російські війська намагаються зупинити просування українських сил по флангах, що наближає ЗСУ до тактичного оточення міста. Для цього ворог застосовує обстріли з артилерії.
Крім того, російське військове командування підтягує додаткові підрозділи на фланги для посилення свого угрупування в цьому районі. Також у передмісті Бахмута ворог замінив підрозділи ПВК "Вагнера" на армійські регулярні загони.
В самому ж Бахмуті на даний момент залишаються "вагнерівці".
"Наші війська контролюють околиці міста у південно-західній частині в районі "Літак", - констатувала Маляр.
Окупанти наступають ще на декількох напрямках - Авдіівському, Мар‘їнському, Лиманському, Купянському. Зокрема, ЗСУ відбили атаки ворога на Авдіівській і Мар‘їнській ділянках - атаки ворога відбиті, наступальні дії ворога безуспішні. На Лиманському напрямку ворог минулої доби взяв паузу і наступальні дії не проводив.
За даними Маляр, на Купянському напрямку тривають зараз бої.
"Ворог атакує, намагається захопити плацдарм для подальшого просування, несе втрати", - розповіла заступник міністра оборони.
Командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський показав відео, як тактична група "Адам" проводить "санітарну обробку" території від російських окупантів.
"Якісна робота", - констатував генерал.
Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин сьогодні вкотре заявив, що його найманці розпочали вихід із Бахмута. Вони нібито повністю покинуть місто до 1 червня. В Інституті вивчення війни наголошували 21 травня, що бойовики ПВК "Вагнера", ймовірно, не зможуть відійти з Бахмута без втрат, оскільки перебувають у безпосередньому контакті з українськими військами.
Раніше спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ завдали ПВК "Вагнера" в Бахмуті непоправні втрати, а генерал Сирський сказав, що найманці Пригожина залізли в Бахмут, "як щури в мишоловку".
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