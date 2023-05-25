РФ стягивает дополнительные силы к Бахмуту и заменила ЧВК "Вагнера". Какая ситуация на фронте

Какая ситуация в Бахмуте и на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении российские войска пытаются остановить продвижение украинских сил по флангам, что приближает ВСУ к тактическому окружению города. Для этого враг применяет обстрелы из артиллерии.

Кроме того, российское военное командование подтягивает дополнительные подразделения на фланги для усиления своей группировки в этом районе. Также в пригороде Бахмута враг заменил подразделения ЧВК "Вагнера" на армейские регулярные отряды.

В самом же Бахмуте сейчас остаются "вагнеровцы".

"Наши войска контролируют окрестности города в юго-западной части в районе "Самолет", - констатировала Маляр.

Ситуация на других направлениях

Оккупанты наступают еще на нескольких направлениях - Авдиевском, Марьинском, Лиманском, Купянском. В частности, ВСУ отразили атаки врага на Авдеевском и Марьинском участках - атаки врага отражены, наступательные действия врага безуспешны. На Лиманском направлении враг прошлых суток взял паузу и наступательные действия не проводил.

По данным Маляр, на Купянском направлении продолжаются сейчас бои.

"Враг атакует, пытается захватить плацдарм для дальнейшего продвижения, несет потери", – рассказала замминистра обороны.

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Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский показал видео, как тактическая группа "Адам" проводит "санитарную обработку" территории от российских оккупантов.

"Качественная работа", - констатировал генерал.

Ситуация с ЧВК "Вагнера"

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин сегодня в очередной раз заявил, что его наемники начали выход из Бахмута. Они якобы полностью покинут город до 1 июня. В Институте изучения войны отмечали 21 мая, что боевики ЧВК "Вагнера", вероятно, не смогут отойти из Бахмута без потерь, так как находятся в непосредственном контакте с украинскими войсками.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что ВСУ нанесли ЧВК "Вагнера" в Бахмуте непоправимые потери, а генерал Сырский сказал, что наемники Пригожина залезли в Бахмут, "как крысы в мышеловку".