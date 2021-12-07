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РФ стягивает к линии разграничения на Донбассе крупнокалиберную артиллерию и танки, - разведка

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Донбасс, Вторник 07 декабря 2021 12:22
РФ стягивает к линии разграничения на Донбассе крупнокалиберную артиллерию и танки, - разведка Фото: РФ стягивает к линии разграничения артиллерию и танки (Spencer Platt/Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Российская Федерация стягивает к линии разграничения на Донбассе крупнокалиберную артиллерию и танки. Оккупанты также увеличили количество снайперских пар на передовых позициях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Командование оперативной группировки российских оккупационных войск усиливает подразделения вблизи линии столкновения по отдельным направлениям дополнительными 122-мм самоходными артиллерийскими установками, танками и боевыми машинами пехоты с нарушением договоренностей об отводе тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, на передовых позициях противник увеличил количество снайперских пар в готовности к нанесению потерь личному составу Объединенных сил, уничтожению элементов видеонаблюдения и провоцированию ответного огня.

Вместе с тем, со снайперами соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов, не привлеченных к выполнению боевых задач, проводятся тренировочные сборы под руководством кадровых военнослужащих вооруженных сил РФ.

Напомним, российско-оккупационные войска на Донбассе с 1 декабря начали новый период оперативной и боевой подготовки. Боевики проводят интенсивную подготовку к обстрелам украинских позиций из артиллерии и минометов.

Отметим, в понедельник, 6 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

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