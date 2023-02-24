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РФ создает условия для осуществления провокаций на границе с Черниговской областью и в Молдове: ISW объяснил зачем

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Пятница 24 февраля 2023 04:32
РФ создает условия для осуществления провокаций на границе с Черниговской областью и в Молдове: ISW объяснил зачем Фото: РФ создает условия для проведения провокаций на границе с Черниговской областью и в Молдове (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В преддверии годовщины полномасштабного вторжения Россия пытается создать условия для проведения операций под фальшивым флагом на границе с Черниговской областью и в Молдове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что 23 февраля Оперативное командование "Север" проинформировало, что разведка уже зафиксировала, как колонны окупантов с военной техникой без опознавательных знаков и личным составом, одетым в форму, похожую на украинскую, продвигаются в районы границы Черниговской области.

В ОК "Север" объяснили, что целью этих операций под фальшивым флагом является попытка обвинить войска Украины в нарушении территориальной целостности неопределенной страны, имея в виду, скорее всего, Беларусь.

"Возможно, Кремль готовит атаки под фальшивым флагом, чтобы втянуть Беларусь в войну (напомним заявление Луканешко от 16 февраля о том, что Беларусь вступит в войну только в случае нападения со стороны Украины)", - говорится в отчете.

ISW продолжает оценивать, что нападение Беларуси или России на северные украинские регионы очень маловероятно, но Кремль стремится дожать Лукашенко или обвинить Украину в расширении войны, чтобы взорвать поддержку Киева.

Такая операция под фальшивым флагом может быть направлена на закрепление украинских сил на северной границе с целью ослабления украинской обороны на востоке Украины и подготовки к контрнаступательным операциям.

Специалисты похоже, что Москва также создает информационные условия для проведения операции под фальшивым флагом в оккупированном Приднестровье.

В Институте изучения войны указали, что 23 февраля Минобороны РФ распространило ложь о том, что украинские войска в ближайшее время планируют осуществить вооруженную провокацию против Приднестровья.

Государство-террорист убеждало, что украинские силы переоденутся как российские военные и устроят якобы наступление на Приднестровье. В свою очередь правительство Молдовы опровергло обвинения.

"Министерство обороны РФ, вероятно, стремилось поднять этот ложный нарратив, чтобы извратить предупреждение президента Украины Владимира Зеленского президенту Молдовы Майе Санду о том, что Кремль готовит провокации в Молдове, и его предложение помочь Молдове, если российские силы в Приднестровье будут угрожать территориям Украины", - добавили аналитики.

Ключевые выводы ISW:

  • Путин продолжает высказывать шаблонную риторику на публичных мероприятиях, которые дают ему возможность формировать российское информационное пространство в канун годовщины вторжения России в Украину.
  • Вероятно, Путин пытался приуменьшить последние всплески критики по интеграции "ДНР" и "ЛНР" в вооруженные силы РФ.
  • Похоже, Путин больше озабочен обращением к ультранационалистическим провоенным идеологам бессмысленными жестами, чем представлением любого нового подхода к достижению целей Кремля в Украине.
  • Путин, вероятно, продолжает страдать предвзятостью подтверждения в своей вере в то, что желание России воевать переживет желание Запада поддерживать Украину.
  • Российский источник пытался помешать западным дискуссиям об обнародовании секретной информации по поводу соображений Китая о предоставлении летальной помощи России.
  • Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что 23 февраля министерство обороны РФ выполнило полный артиллерийские боеприпасы после безумной поддержки в российском информационном пространстве.
  • Российские войска вели наземные атаки вблизи Сватового и Кременной.
  • Российские войска продолжали наземные атаки вокруг Бахмута, в районе Авдеевки-Донецка и на западе Донецкой области.
  • Российские власти заявили о досрочном завершении ремонта пролетов моста через Керченский пролив.
  • Российские чиновники продолжают предлагать дополнительные и недостаточные льготы по поддержке российских военных и производителей оборонной продукции.
  • Оккупанты продолжают пытаться милитаризировать украинских детей через внедрение программ военно-патриотического воспитания на оккупированных территориях.

Напомним, ранее украинская разведка перехватила план РФ по дестабилизации политической ситуации в Молдове.

После этого президент Майя Санду заявила о том, что Россия хочет с помощью людей с военной подготовкой и оппозиционных протестов сменить власть в стране.

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