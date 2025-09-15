РФ створює в окупації "інформаційну в'язницю": подробиці

Повідомляється, що в окупованому Мелітополі росіяни обмежили інтернет і жителі скаржаться на ізоляцію.

"Інтернет на тимчасово окупованих територіях, як і у всій РФ, його майже немає. Це не та загальна мережа до якої ми звикли користуватися майже без жодних обмежень. Там давно все закрито, велика кількість сайтів і ресурсів, вона просто недоступна", - сказав Федоров.

За його словами, зараз мешканцям ТОТ для того, щоб зв'язатися з родичами та близькими та мати доступ до об'єктивної загальної інформації потрібно користуватись VPN.

"Ворог обмежує це навмисне, щоб мешканці окупованої території мали доступ лише до пропаганди, а не до об'єктивної інформації", - додав голова Запорізької ОВА.