UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ не створює наступальних угруповань біля Сумської області, - джерело

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Уляна Безпалько

Російська армія не створює наступальних угруповань на кордоні Сумської області.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у Генштабі ЗСУ.

"Росія не створює наступальних угруповань у Сумській області. 
Наразі там залишається загроза диверсійно-розвідувальних дій та обстрілів прикордоння", - розповіло джерело.

При цьому, за його словами, ворог продовжує тримати по той бік кордону певну кількість військ, щоб українські сили залишалися у напрузі.

Чи можливий наступ РФ у Сумській області

Нагадаємо, після активізації наступальних дій у Харківській області росіяни почали активно поширювати ІПСО про підготовку наступу й у Сумській області.

Нещодавно очільник Чечні Рамзан Кадиров заявив про нібито "захоплення" прикордонного села Рижівка в Сумській області. Однак в Україні спростували цю заяву.

Пізніше керівник ГУР Кирило Буданов розповів, що нині в Сумській області йдуть прикордонні спроби росіян прорвати оборону, а також час від часу російські ДРГ намагаються прорватись в область.

Однак, за його словами, українські військові вже вжили всіх необхідних заходів для захисту Сумської області від російських окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьГенштаб ВСУВійна в Україні