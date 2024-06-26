РФ не создает наступательных группировок возле Сумской области, - источник

Российская армия не создает наступательных группировок на границе Сумской области.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в Генштабе ВСУ.
"Россия не создает наступательных группировок в Сумской области.
Пока там остается угроза диверсионно-разведывательных действий и обстрелов пограничной зоны", - рассказал источник.
При этом, по его словам, враг продолжает держать по ту сторону границы определенное количество войск, чтобы украинские силы оставались в напряжении.
Напомним, после активизации наступательных действий в Харьковской области россияне начали активно распространять ИПСО о подготовке наступления и в Сумской области.
Недавно глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о якобы "захвате" пограничного села Рыжевка в Сумской области. Однако в Украине опровергли это заявление.
Позже руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что в настоящее время в Сумской области идут пограничные попытки россиян прорвать оборону, а также время от времени российские ДРГ пытаются прорваться в область.
Однако, по его словам, украинские военные уже приняли все необходимые меры для защиты Сумской области от российских оккупантов.
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