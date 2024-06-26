RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ не создает наступательных группировок возле Сумской области, - источник

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Ульяна Безпалько

Российская армия не создает наступательных группировок на границе Сумской области.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Генштабе ВСУ.

"Россия не создает наступательных группировок в Сумской области.
Пока там остается угроза диверсионно-разведывательных действий и обстрелов пограничной зоны", - рассказал источник.

При этом, по его словам, враг продолжает держать по ту сторону границы определенное количество войск, чтобы украинские силы оставались в напряжении.

Возможно ли наступление РФ в Сумской области

Напомним, после активизации наступательных действий в Харьковской области россияне начали активно распространять ИПСО о подготовке наступления и в Сумской области.

Недавно глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о якобы "захвате" пограничного села Рыжевка в Сумской области. Однако в Украине опровергли это заявление.

Позже руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что в настоящее время в Сумской области идут пограничные попытки россиян прорвать оборону, а также время от времени российские ДРГ пытаются прорваться в область.

Однако, по его словам, украинские военные уже приняли все необходимые меры для защиты Сумской области от российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьГенштаб ВСУВойна в Украине