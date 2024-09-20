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РФ створила список країн, які суперечать російським цінностям і чекає біженців звідти

Фото: російський диктатор Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Кава

Російська влада затвердила список країн, які "нав'язують громадянам деструктивні неоліберальні ідеологічні установки". РФ чекає біжеців з цих країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За адними росЗМІ, до списку потрапили 47 країн серед яких є і Україна. Також до списко потрапили США, Велика Британія, Німеччина та інші.

Однак дивним є і те, що у списку опинились такі країни як Японія та Південна Корея, а також Багамські острови та Мікронезія. З країн ЄС немає Словаччини та Угорщини, крім того, з країн НАТО немає Туреччини.

Згідно з указом російського диктатор Володимира Путіна -  жителі саме цих країн зможуть у спрощеному порядку отримувати право на тимчасове проживання в Росії в разі неприйняття деструктивних ідеологічних установок своїх країн.

Фото: список країн, які "нав'язують громадянам деструктивні неоліберальні ідеологічні установки" (x.com/Kremlinpool_RIA)

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що громадяни Гани через обман роботодавців потрапили до російської армії. Їм обіцяли добре оплачувану роботу в Росії.

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