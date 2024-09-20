РФ створила список країн, які суперечать російським цінностям і чекає біженців звідти

За адними росЗМІ, до списку потрапили 47 країн серед яких є і Україна. Також до списко потрапили США, Велика Британія, Німеччина та інші.

Однак дивним є і те, що у списку опинились такі країни як Японія та Південна Корея, а також Багамські острови та Мікронезія. З країн ЄС немає Словаччини та Угорщини, крім того, з країн НАТО немає Туреччини.

Згідно з указом російського диктатор Володимира Путіна - жителі саме цих країн зможуть у спрощеному порядку отримувати право на тимчасове проживання в Росії в разі неприйняття деструктивних ідеологічних установок своїх країн.

Фото: список країн, які "нав'язують громадянам деструктивні неоліберальні ідеологічні установки" (x.com/Kremlinpool_RIA)

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що громадяни Гани через обман роботодавців потрапили до російської армії. Їм обіцяли добре оплачувану роботу в Росії.