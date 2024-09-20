Мігранти з Гани поскаржились на Росію за примус воювати проти України

Громадяни Гани через обман роботодавців потрапили до російської армії. Їм обіцяли добре оплачувану роботу в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ганське видання GhanaWeb.

За даними видання, на початку серпня 14 мігрантів з Гани відправились на роботу до Російської Федерації. Їм обіцяли високооплачувану роботу в охороні або сільському господарстві.

Так званий роботодавець привіз ганців у місто Кострома - там мігранти нібито підписали трудовий договір.Однак з'ясувалось, що це був контракт з російською армією на війну з Україною.

"Він сказав нам, що тут, у РФ, є можливість працевлаштування, а саме охорона та сільське господарство. Тож ми самі заплатили за квиток на літак і візу. Раніше він сказав нам, що це охоронна робота, але коли вони принесли контракт, ми думали, що це контракт на наше навчання", - розповів один з мігрантів.

Станом на 17 вересня, з 14 чоловіків залишилось 3, решта зниклі безвісти.

Росія вербує іноземців для війни в Україні

Нагадаємо, що Кремль не вперше використовує іноземців для участі у війні проти України. Раніше росіяни намагалися вербувати сербів та українців, які проживають на окупованих територіях.

Центр національного спротиву також повідомляв, що Росія залучила десятки тисяч найманців з Африки та Азії. Згодом стало відомо про прибуття найманців з Куби та Непалу на окуповані території для участі у бойових діях.

Однак Кремль десь прорахувався і найманці з Непалу почали масово дезертирувати з російської армії.

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