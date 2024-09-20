По одним росСМИ, в список попали 47 стран среди которых есть и Украина. Также в список попали США, Великобритания, Германия и другие.

Однако удивительно и то, что в списке оказались такие страны как Япония и Южная Корея, а также Багамские острова и Микронезия. Из стран ЕС нет Словакии и Венгрии, кроме того из стран НАТО нет Турции.

Согласно указу российского диктатора Владимира Путина – жители именно этих стран смогут в упрощенном порядке получать право на временное проживание в России в случае непринятия деструктивных идеологических установок своих стран.

Фото: список стран, "навязывающих гражданам деструктивные неолиберальные идеологические установки" (x.com/Kremlinpool_RIA)

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что граждане Ганы из-за обмана работодателей попали в российскую армию. Им обещали хорошо оплачиваемую работу в России.