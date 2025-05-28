РФ створила фейкові "гуманітарні" організації, щоб підмінити Червоний Хрест, - ГУР

На території Росії діють псевдогуманітарні організації, які контролюються спецслужбами і видають себе за структури, що нібито опікуються українськими військовополоненими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
За даними ГУР, ці фейкові утворення виконують одразу кілька завдань: з одного боку, імітують надання допомоги українським бранцям, а з іншого - використовуються як привід для недопуску справжніх міжнародних місій до місць утримання.
"На сьогодні є інформація щодо 186 місць утримання українських полонених, куди росіяни не допускають представників Червоного хреста та інших моніторингових місій", - зазначають у ГУР.
Окрім дезінформації, такі фейкові організації використовують родичів полонених як джерело конфіденційної інформації. Їх під виглядом "допомоги" змушують передавати дані, які згодом можуть бути використані проти України.
У розвідці закликали українців бути пильними та не контактувати з підозрілими структурами, навіть якщо ті називають себе "гуманітарними" або "правозахисними".
Єдиним уповноваженим органом, який займається поверненням полонених, залишається Координаційний штаб з питань поводження з полоненими.
Нагадаємо, сьогодні ми писали, на тлі зростання чисельності в'язнів у складі російської армії Росія ініціювала кампанію з адаптації командного складу до специфіки роботи з кримінальним контингентом.
Як відзначають автори методичок, звичні механізми управління в таких колективах не працюють, у зв'язку з чим для побудови дисципліни офіцерам необхідно шукати окремий підхід до "зеків".
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