РФ створила фейкові "гуманітарні" організації, щоб підмінити Червоний Хрест, - ГУР

За даними ГУР, ці фейкові утворення виконують одразу кілька завдань: з одного боку, імітують надання допомоги українським бранцям, а з іншого - використовуються як привід для недопуску справжніх міжнародних місій до місць утримання.

"На сьогодні є інформація щодо 186 місць утримання українських полонених, куди росіяни не допускають представників Червоного хреста та інших моніторингових місій", - зазначають у ГУР.

Окрім дезінформації, такі фейкові організації використовують родичів полонених як джерело конфіденційної інформації. Їх під виглядом "допомоги" змушують передавати дані, які згодом можуть бути використані проти України.

У розвідці закликали українців бути пильними та не контактувати з підозрілими структурами, навіть якщо ті називають себе "гуманітарними" або "правозахисними".

Єдиним уповноваженим органом, який займається поверненням полонених, залишається Координаційний штаб з питань поводження з полоненими.