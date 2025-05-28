РФ создала фейковые "гуманитарные" организации, чтобы подменить Красный Крест, - ГУР

По данным ГУР, эти фейковые образования выполняют сразу несколько задач: с одной стороны, имитируют оказание помощи украинским пленникам, а с другой - используются как повод для недопуска настоящих международных миссий к местам содержания.

"На сегодня есть информация о 186 местах содержания украинских пленных, куда россияне не допускают представителей Красного креста и других мониторинговых миссий", - отмечают в ГУР.

Кроме дезинформации, такие фейковые организации используют родственников пленных как источник конфиденциальной информации. Их под видом "помощи" заставляют передавать данные, которые впоследствии могут быть использованы против Украины.

В разведке призвали украинцев быть бдительными и не контактировать с подозрительными структурами, даже если те называют себя "гуманитарными" или "правозащитными".

Единственным уполномоченным органом, который занимается возвращением пленных, остается Координационный штаб по вопросам обращения с пленными.