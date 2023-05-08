У РФ стверджують, що нібито збили безпілотник над Азовським морем

У понеділок увечері, 8 травня, у Криму над Азовським морем росіяни нібито збили безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza .

"БПЛА, чию приналежність поки що не встановили, збили над морем неподалік від села Глазовка Ленінського району", - йдеться в повідомленні.

При цьому окупанти уламків безпілотника наразі не виявили.

Нагадаємо, раніше в Коломиї Московської області повідомляли про падіння безпілотника.

Крім того, раніше у РФ заявили, що Україна нібито спробувала атакувати Кремль за допомогою дрону. У мережі також з'явилися відео момент "удару".

Крім цього у Москві заборонив запускати безпілотники.

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