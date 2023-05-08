У РФ стверджують, що нібито збили безпілотник над Азовським морем
Ілюстративне фото: У РФ стверджують, що нібито збили безпілотник над Азовським морем (24tv)
У понеділок увечері, 8 травня, у Криму над Азовським морем росіяни нібито збили безпілотник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza.
"БПЛА, чию приналежність поки що не встановили, збили над морем неподалік від села Глазовка Ленінського району", - йдеться в повідомленні.
При цьому окупанти уламків безпілотника наразі не виявили.
Нагадаємо, раніше в Коломиї Московської області повідомляли про падіння безпілотника.
Крім того, раніше у РФ заявили, що Україна нібито спробувала атакувати Кремль за допомогою дрону. У мережі також з'явилися відео момент "удару".
Крім цього у Москві заборонив запускати безпілотники.
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