В РФ утверждают, что якобы сбили беспилотник над Азовским морем

В понедельник вечером, 8 мая, в Крыму над Азовским морем россияне якобы сбили беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza .

"БПЛА, чью принадлежность пока не установили, сбили над морем неподалеку от села Глазовка Ленинского района", - говорится в сообщении.

При этом оккупанты обломки беспилотника на данный момент не обнаружили.

Напомним, ранее в Коломне Московской области сообщали о падении беспилотника.

Кроме того, ранее в РФ заявили, что Украина якобы попыталась атаковать Кремль при помощи дрона. В сети также появились видео момент "удара".

Помимо этого в Москве запретил запускать беспилотники.

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