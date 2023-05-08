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В РФ утверждают, что якобы сбили беспилотник над Азовским морем

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Понедельник 08 мая 2023 22:53
В РФ утверждают, что якобы сбили беспилотник над Азовским морем Иллюстративное фото: В РФ утверждают, что якобы сбили беспилотник над Азовским морем (24tv)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник вечером, 8 мая, в Крыму над Азовским морем россияне якобы сбили беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza.

"БПЛА, чью принадлежность пока не установили, сбили над морем неподалеку от села Глазовка Ленинского района", - говорится в сообщении.

При этом оккупанты обломки беспилотника на данный момент не обнаружили.

В РФ утверждают, что якобы сбили беспилотник над Азовским морем

Напомним, ранее в Коломне Московской области сообщали о падении беспилотника.

Кроме того, ранее в РФ заявили, что Украина якобы попыталась атаковать Кремль при помощи дрона. В сети также появились видео момент "удара".

Помимо этого в Москве запретил запускать беспилотники.

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