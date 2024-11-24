У РФ стурбовані економічними витратами на продовження війни в Україні, - ISW

Також аналітики додали, що нещодавно російський диктатор Володимир Путін дав зрозуміти, що він занепокоєний довгостроковою економічною стабільністю Росії, зокрема й за рахунок скорочення виплат російським солдатам, які отримали поранення на полі бою.

Зокрема, ми писали, що окупантам платили по 3 млн рублів (близько 100 тисяч доларів) за будь-яке поранення. Але з 14 листопада уряд РФ запровадив трирівневу школу, у якій розмір компенсації залежить від ступеня тяжкості поранення.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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