В РФ обеспокоены экономическими издержками на продолжение войны в Украине, - ISW

Также аналитики добавили, что недавно российский диктатор Владимир Путин дал понять, что он обеспокоен долгосрочной экономической стабильностью России, в том числе за счет сокращения выплат российским солдатам, получившим ранение на поле боя.

В частности, мы писали, что оккупантам платили по 3 млн рублей (около 100 тысяч долларов) за любое ранение. Но с 14 ноября правительство РФ ввело трехуровненую школу, в которой размер компенсации зависит от степени тяжести ранения.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.