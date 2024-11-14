Путін урізав виплати для поранених на війні і підняв суму для інвалідів

Уряд Російської Федерації за дорученням Володимира Путіна різко скоротив виплати пораненим на війні проти України. У той же час виплати для інвалідів зросли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду РФ .

До сьогодні окупантам платили по 3 млн рублів (близько 100 тисяч доларів) за будь-яке поранення

Уряд РФ запровадив трирівневу шкалу, де розмір компенсації залежить від ступеня тяжкості поранення.

Найбільш важко поранені, як і раніше, отримають 3 млн рублів, які раніше гарантувалися всім пораненим солдатам, йдеться в документі. Виплата за поранення середньої тяжкості скорочено до 1 млн рублів, а за легкі поранення – до 100 тисяч рублів (1 тисяча доларів).

Після появи постанови уряду РФ Путін збільшив на 1 млн до 4 млн рублів виплати військовим, які отримали на війні поранення, що спричинило інвалідність. Указ з'явився наступного дня запровадження диференційованої шкалі виплат пораненим на війні, що призвело до фактичного скорочення до 30 разів виплат за всіма пораненнями, крім тяжких.

Як зазначає Bloomberg, родичка Путіна і заступник військового міністра Ганна Цивільєва на початку цього місяця порушила питання про те, як справедливіше розподілити компенсацію після відвідування госпіталю в Москві і зустрічі з солдатами та лікарями, які озвучили цю ідею.

Виплати пораненим - це більшість витрат Москви на війну. За даними авторів аналітичної платформи War On The Rocks, станом на травень 2024 року одноразові виплати становитимуть 900 млрд рублів для поранених (9 млрд доларів).

Ці дані засновані на інформації Франції та Великобританії, згідно з якими втрати до травня склали 400 тисяч, з яких загинуло понад 100 тисяч. Сім'ї загиблих отримують близько 14 млн рублів (на "Ладу-калину"). Виплати за загиблих становитимуть не менше 1,4 трильйона рублів. Усього сума досягне 2,3 трильйона рублів, що становить 6% російського бюджету 2024 року.