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У РФ стурбовані економічними витратами на продовження війни в Україні, - ISW

Неділя 24 листопада 2024 02:44
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У РФ стурбовані економічними витратами на продовження війни в Україні, - ISW Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російський уряд, як і раніше, стурбований економічними витратами продовження війни в Україні Особливо щодо виплат російським солдатам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що про це свідчить законопроект, який 22 листопада представило Міноборони РФ. Він зобов'яже російських солдатів повернути одноразові виплати, отримані під час підписання військових контрактів, якщо росіяни вчинять "грубе дисциплінарне порушення" або ухиляться від військової служби.

В ISW дійшли висновку, що цим законопроектом російське Міноборони, ймовірно, має намір стимулювати найкращу дисципліну серед російських військовослужбовців. Особливо з огляду на те, що росіяни продовжують публічно скаржитися на погане поводження російського військового командування із солдатами РФ.

Також аналітики додали, що нещодавно російський диктатор Володимир Путін дав зрозуміти, що він занепокоєний довгостроковою економічною стабільністю Росії, зокрема й за рахунок скорочення виплат російським солдатам, які отримали поранення на полі бою.

Зокрема, ми писали, що окупантам платили по 3 млн рублів (близько 100 тисяч доларів) за будь-яке поранення. Але з 14 листопада уряд РФ запровадив трирівневу школу, у якій розмір компенсації залежить від ступеня тяжкості поранення.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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