В РФ обеспокоены экономическими издержками на продолжение войны в Украине, - ISW

Российское правительство по-прежнему обеспокоено экономическими издержками продолжения войны в Украине. Особенно в части выплат российским солдатам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны ( ISW ).

В ISW пришли к выводу, что этим законопроектом российское Минобороны, вероятно, намерено стимулировать лучшую дисциплину среди российских военнослужащих. Особенно учитывая то, что россияне продолжают публично жаловаться на плохое обращение российского военного командования с солдатами РФ.

Аналитики отмечают, что об этом свидетельствует законопроект, который 22 ноября представило Минобороны РФ. Он обяжет российских солдат вернуть единовременные выплаты, полученные при подписании военных контрактов, если россияне совершат "грубое дисциплинарное нарушение" или уклонятся от воинской службы.

Также аналитики добавили, что недавно российский диктатор Владимир Путин дал понять, что он обеспокоен долгосрочной экономической стабильностью России, в том числе за счет сокращения выплат российским солдатам, получившим ранение на поле боя.

В частности, мы писали, что оккупантам платили по 3 млн рублей (около 100 тысяч долларов) за любое ранение. Но с 14 ноября правительство РФ ввело трехуровненую школу, в которой размер компенсации зависит от степени тяжести ранения.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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