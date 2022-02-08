ru ua
Вт, 08 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

РФ прагне чинити тиск на Україну, щоб сісти за стіл переговорів, - Боррель

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 08 лютого 2022 20:36
РФ прагне чинити тиск на Україну, щоб сісти за стіл переговорів, - Боррель Фото: високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що зараз світ стоїть на порозі повномасштабної війни. Однак, він вважає, що Росія чинить тиск, щоб обговорити з Києвом безпеки в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференція.

"Для Росії важлива не Україна. Для Росії важлива архітектура безпеки в Європі. Архітектура, яку поставили під сумнів. Ми вважаємо, що Росія прагне чинити тиск на Україну, щоб сісти за стіл переговорів про систему безпеки в Європі, яка зараз поставлена під сумнів", - заявив Боррель.

При цьому він додав, що не вважає, що Росія вторгнеться в Україну.

"Я б не сказав, що ми стоїмо на порозі повномасштабної війни на зразок Другої світової. Не думаю, що Росія вторгнеться в Україну - як Гітлер вторгся в Радянський союз в 1941 році", - заявив Боррель.

Нагадаємо, раніше глава Міноборони України оцінив можливість ескалації з боку Росії.

Крім того, Міноборони вважає обстріл Києва малоймовірним.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Вторгнення Росії до України
NEWS
Україна отримає від Британії ракети, які дозволять протистояти Росії на морі, - посол
Україна отримає від Британії ракети, які дозволять протистояти Росії на морі, - посол
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка