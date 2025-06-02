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РФ у Стамбулі запропонувала Україні перемир'я на два-три дні, але є нюанс

Стамбул, Понеділок 02 червня 2025 17:48
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РФ у Стамбулі запропонувала Україні перемир'я на два-три дні, але є нюанс Фото: Володимир Мединський, помічник російського диктатора (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія на переговорах у Стамбулі запропонувала Україні ідею про припинення вогню на два-три дні. Москва хоче, щоб таке перемир'я було не на всьому фронті.

Про це заявив глава російської делегації, помічник російського диктатора Володимир Мединський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Ми запропонували конкретне припинення вогню на два-три дні на окремих ділянках фронту... Для чого робиться коротке припинення вогню з вимиканням дронів і так далі? Щоб могли підібрати командири трупи своїх солдатів", - заявив Мединський.

За словами російського чиновника, українські військові нібито обіцяли опрацювати це питання.

Перемир'я України та РФ

Нагадаємо, Росія вже кілька місяців відмовляється від повного припинення вогню з Україною щонайменше на 30 днів. Російські чиновники виправдовують це тим, що під час перемир'я країни Заходу нібито можуть посилити Україну.

При цьому українська влада ще в березні дала свою згоду на таке припинення вогню. Ідею запропонували США.

Кілька днів тому Україна передала Росії меморандум, у якому викладено її позицію з питання можливого перемир'я.

Свій меморандум про припинення вогню російські чиновники передали українським тільки сьогодні. Це сталося під час переговорів у Стамбулі.

Міністр оборони України, очільник української делегації Рустем Умеров розповів, що Росія ще тиждень розглядатиме український меморандум і готуватиме свою відповідь.

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