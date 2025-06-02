РФ в Стамбуле предложила Украине перемирие на два-три дня, но есть нюанс

Россия на переговорах в Стамбуле предложила Украине идею о прекращении огня на два-три дня. Москва хочет, чтобы такое перемирие было не на всем фронте.

Об этом заявил глава российской делегации, помощник российского диктатора Владимир Мединский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Мы предложили конкретное прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта... Для чего делается короткое прекращение огня с выключением дронов и так далее? Чтобы могли подобрать командиры трупы своих солдат", - заявил Мединский.

Перемирие Украины и РФ

Напомним, Россия уже несколько месяцев отказывается от полного прекращения огня с Украиной как минимум на 30 дней. Российские чиновники оправдывают это тем, что во время перемирия страны Запада якобы могут усилить Украину.

При этом украинские власти еще в марте дали свое согласие на такое прекращение огня. Идею предложили США.

Несколько дней назад Украина передала России меморандум, в котором изложена ее позиция по вопросу возможного перемирия.

Свой меморандум о прекращении огня российские чиновники передали украинским только сегодня. Это произошло во время переговоров в Стамбуле.

Министр обороны Украины, глава украинской делегации Рустем Умеров рассказал, что Россия еще неделю будет рассматривать украинский меморандум и готовить свой ответ.

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