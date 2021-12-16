РФ создала в Европе самую опасную ситуацию за последние 30 лет, - президент Литвы

"К сожалению, мы видим мобилизацию российских войск на границе с Украиной. Мы, вероятно, столкнулись с самой опасной ситуацией за последние 30 лет. Я говорю не только об Украине, но и обо всем восточном фланге НАТО, о Балтийском регионе", - отметил Науседа.

По его словам, сейчас достаточно инструментов, чтобы "помешать России предпринять агрессивные действия".

"Мы должны поговорить об отраслевых и экономических санкциях, которые могут быть применены", - подчеркнул Науседа.

Президент Литвы подчеркнул, что шаги ЕС в этой ситуации являются "только частью решения", поскольку действия НАТО также нужны.

Он также добавил, что объединение белорусских и российских вооруженных сил вызывает беспокойство, поскольку "это облегчает возможность вторжения России в соседние страны".

"Это стало нашим вниманием. Я считаю, что НАТО необходимо скорректировать свои оборонные планы и стратегии в свете того, что происходит в Беларуси", - сказал Науседа.

Он отметил, что лидеры ЕС на встрече должны также обсудить вопросы, связанные с газопроводом "Северный поток-2".