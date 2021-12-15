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Нельзя игнорировать попытку дестабилизировать ситуацию в восточной Европе, - Макрон

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Среда 15 декабря 2021 22:39
Нельзя игнорировать попытку дестабилизировать ситуацию в восточной Европе, - Макрон Фото: президент Франции Эмманюэль Макрон (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал международное сообщество не игнорировать попытки дестабилизировать ситуацию на территории Европы. Заявил о поддержке суверенитета страны "Восточного партнерства".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Макрона.

"Нельзя игнорировать напряженность и попытки дестабилизации на территории восточных соседей ЕС", - отметить Макрон.

По словам президента Франции, страна выступает за суверенитет участников "Восточного партнерства", а ее преданность несет амбициозную цель.

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Франция Эммануэль Макрон
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