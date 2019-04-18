РФ зірвала оголошення "великоднього перемир'я" на Донбасі

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Переговори тривали 6 годин і завершилися безуспішно

Під час переговорів у форматі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Росія відмовилася підтримати ініціативу України про оголошення великоднього перемир'я з 19 квітня. Про це заявила представник України в ТКГ Ірина Геращенко у Facebook.

Вона розповіла, що скайп-конференція тривала протягом 6 годин. Переговори завершилися безрезультатно.

"РФ відмовилася підтримати ініціативу України оголосити перемир‘я на свято, відмовилася взяти відповідальність за дотримання тиші на Донбасі", - написала Геращенко.

Також вона повідомила, що на скайп-конференції так і не з‘явився представник РФ в ТКГ Борис Гризлов, російську сторону представляв дипломат Кульмугамедов.

"РФ категорично відмовилася взяти на себе гарантії дотримання режиму тиші, вчергове повторивши кремлівські тези про "громадянську війну, внутрішній конфлікт" і необхідність "прямого діалогу" з ОРДЛО", - додала Геращенко.

Великоднє перемир‘я мало вступити в силу 19 квітня опівдні.

Раніше президент Петро Порошенко заявляв, що "великоднє припинення вогню" на Донбасі увійде в силу 18 квітня, за умови забезпечення його виконання з боку РФ.

Нагадаємо, сьогодні ГПУ опублікувала нові докази військової присутності РФ на Донбасі.