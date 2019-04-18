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ГПУ опубликовала новые доказательства военного присутствия РФ на Донбассе

Новости » Происшествия    18.04.2019 - 16:17
ГПУ опубликовала новые доказательства военного присутствия РФ на Донбассе
Фото: доказательства ГПУ (gp.gov.ua)

Правоохранители обнаружили обломки российского артиллерийского 152-мм боеприпаса ЗОФ39 "Краснополь"

ГПУ расследует применение представителями власти и командованием Вооруженных Сил Российской Федерации средств ведения войны, запрещенных международным правом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГПУ.

Правоохранители обнаружили обломки российского артиллерийского 152-мм боеприпаса ЗОФ39 "Краснополь". Боеприпас нашли после обстрела боевиков Новолуганское. Обстрел произошел 5 апреля.

"В настоящее время проводятся соответствующие экспертизы, досудебное расследование продолжается", - сообщили в пресс-службе.

Ранее правоохранители в Донецкой области обнаружили тайник, который по всем признакам обустроен диверсионно-разведывательными группами РФ. В нем хранились два продуктовые наборы для военнослужащих ВС РФ, 1 реактивный пехотный огнемет "Шмель" и другие взрывоопасные предметы, производителем которых является Российская Федерация.

РБК-Украина писало, что россиянку, которая жила в Украине и передавала информацию российском боевике и готовила теракт, приговорили к шести годам тюремного заключение. От представителя РФ женщина получила задачу подтвердить место проживания украинского военнослужащего 8 полка специального назначения с дислокацией в Хмельницком.

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