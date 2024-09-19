РФ сьогодні застосувала майже 90 КАБів проти України. Зеленський обіцяє відчутну відповідь

Він нагадав, що в Сумах продовжуються рятувальні роботи після удару російської авіабомби по пансіонату для людей похилого віку. У будівлі на момент удару перебувало майже 300 людей - понад 200 пацієнтів та 60 осіб персоналу. Евакуація продовжується, також рятувальники розбирають завали. Щонайменше одна людина загинула.

Глава держави наголосив, що Росія не могла не знати, що пансіонат призначений для людей похилого віку і це не військова база, не військовий об'єкт.

"За одну сьогоднішню добу - станом на зараз - російські війська застосували вже майже 90 керованих авіабомб. По наших містах, по українських позиціях. Обов'язково відповімо російській армії на цей терор. Відчутно відповімо", - заявив Зеленський.