Не Patriot. Зеленський сказав, що потрібно Україні для захисту від КАБів

Системи ППО Patriot, як й інші комплекси, не зможуть боротися з КАБами. Для боротьби з російськими керованими авіабомбами потрібно знищувати ворожі літаки.

Він зазначив, що Росія використовує керовані авіабомби по всьому сходу України. За місяць окупанти випускають по Україні тисячі бомб.

"Яка може бути боротьба з КАБами? Це системи ППО. Але, якщо ми візьмемо вартість та кількість ракет Patriot та візьмемо КАБи - то тисяч в місяць у нас ніколи не буде, та і сотень не буде. Бо кожна ракета - це близько 3 млн доларів. Тут не тільки питання в грошах, їх стільки просто не виробляють", - сказав президент.

На думку глави держави, потрібно шукати рішення, щоб атакувати російські аеродроми, де знаходяться російські літаки, які скидають КАБи.

"Тому Patriot не може боротися з КАБами, які будь-яка система ППО. У будь-якому випадку на короткій дистанції ви будете перемагати, але в довгу - вони вас переграють. Треба шукати далекобійне рішення проти аеродромів, на яких стоять військові літаки, які Росія застосовує для атак КАБами", - підкреслив він.

Зеленський наголосив, що мова йде не лише про територію Росії, але про Крим. Ця відстань більша, ніж 300 кілометрів. Тому, як зазначив президент, ракетні системи HIMARS не допоможуть у боротьбі з КАБами чи російською авіацією.

"Тобто рішення Байдена дати нам можливість бити по їх скупченню техніки - позитивне, але не вирішує проблеми знищення наших міст та сіл. Воно вирішує тактичні моменти. Стратегічно - це стратегічна зброя. ATACMS, які можуть бити на 300 кілометрів, напевно, нам би допомогли сьогодні. Я підкреслюю, сьогодні. Є аеродроми, де вони використовують КАБи, і поки їх КАБи не летять на велику дистанцію, то ми можемо бити по цих аеродромах. Але вже є аеродроми на більшій відстані. Сьогодні потрібно дозволити нам застосовувати ATACMS вглиб Російської Федерації", - зазначив Зеленський.